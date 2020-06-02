McDonald’s відкриватиме по п’ять ресторанів в Україні протягом 2020-21 рр. та розвиватиме доставку

McDonald’s має намір в 2020-21 роках відкривати не менше п’яти ресторанів на рік, тим самим, зберігаючи темпи зростання мережі на рівні 2019 року.

Про це повідомила генеральний директор McDonald’s Ukraine Юлія Бадрітдінова, передає RAU.ua.

На тому ж рівні планується зберегти і сумарний обсяг інвестицій: близько 500 млн грн на рік. Проте, введені обмеження у роботі закладів громадського харчування призвели до перегляду ключових напрямків інвестицій: якщо раніше значну частину коштів направляли на оновлення залів і модернізацію приміщень, то зараз, так як приймати відвідувачів в залах ресторанів заборонено, основний фокус зроблений на розвиток технологій, відкриття нових об’єктів, поліпшення процесів і досвіду споживачів, а також підтримку команди.

При цьому Бадрітдінова підкреслила, що хоча пріоритетом для компанії залишаються великі міста, McDonald’s активно шукає перспективні локації та потенційних партнерів в тому числі й в містах, де бренд поки що не представлений.

Також вона зазначила, що за підсумками I кварталу 2020 року McDonald’s Ukraine зайняв 14% українського ринку харчування поза домом, наростивши свою частку рік до року на 2%.

Директор по маркетингу компанії Ольга Васильєва додала, що за перші місяці поточного року кількість замовлень з ресторанів з доставкою додому або в офіс збільшилася в три рази у порівнянні з 2019-м. У планах оператора – подальший розвиток цього напрямку, оновлення меню, впровадження інновацій. Так, для більшої зручності покупців і залучення додаткових гостей в компанії пропонують ваучери зі знижкою на певні позиції в меню. Особливість пропозиції в тому, що ваучери діють тільки в певні години – для кожної страви свої – і таким чином в McDonald’s розраховують керувати трафіком в ресторанах. Що особливо важливо, враховуючи обмеження в роботі закладів громадського харчування, встановлені Кабміном і місцевою владою.

Крім того, за словами Юлії Бадрітдінової, компанія провела величезну підготовчу роботу для дотримання всіх заходів санітарної та епідеміологічної безпеки, налагодила всі процеси, встановила додаткове обладнання, і готова до відкриття відразу ж, як тільки влада дозволить приймати гостей в залах ресторанів.