Будівництво житла через програму доступної іпотеки сприятиме відновленню економіки

Про це у відкритому листі до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля написав президент Асоціації «Підприємств будівельників «Інтергал-Буд» Володимир Зубик.

За його словами, інвестиції в будівництво житла забезпечать розвиток більше 20 галузей економіки, оскільки мультиплікатор житлового будівництва є одним з найвищих – 11,5. «Держава поверне вкладені гроші та отримає прибуток. Інвестиції в житло є кредитом, що вимагає повернення тіла й відсотків. Плюс надходження податків від заробітної плати, прибутку і ПДВ від підприємств не тільки від будівельної галузі, а й від тих підприємств, де запрацює населення, щоб виплачувати іпотеку», — пише він.

Також Зубик зазначає, що вітчизняні виробники будуть забезпечені замовленнями. Адже новобудови на 98% — це українські сировина та матеріали, зокрема продукція металургії, котра наразі має складнощі з експортом.

Доступні кредити на квартири, на його думку, також сприятимуть створенню великої кількості робочих місць, адже в будівництві житла використовується переважно ручна праця.

За його словами, люди масово вкладатимуть валютні накопичування в економіку України. Сотні тисяч українців обміняють свої валютні накопичення на гривню й інвестують їх у квартири.

«Держава зможе вигідно та ефективно запустити програму реновації застарілого житла, як в Києві, так й у невеликих містах. Доступна іпотека створить ринок нерухомості в цих населених пунктах, дозволить залучити системних гравців до будівництва, а це – нове комфортне житло, благоустрій, облаштовані мікрорайони з інфраструктурою, той же ремонт доріг та інженерних мереж», — написав Володимир Зубик.

Крім того, він зазначає, що доступні кредити для населення – це державні інвестиції, які повністю позбавлені корупційної складової, адже Уряд через банки надає кредит сотням тисяч українців, немає ніяких державних органів в якості посередника.