ВДЕ повинні стати основою для відновлення економік країн після спалаху COVID-19 — IRENA

Поновлювані джерела енергії все більше дешевшають в порівнянні з будь-яким новим енерговиробництвом, що працює на викопних видах палива.

Про це повідомляється в новій доповіді Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA).

У доповіді за 2019 рік говориться, що більше половини енергетичних виробництв, які працюють на відновлюваних джерелах енергії і введені в експлуатацію у 2019 році, досягли більш низької собівартості енергії, ніж найекономічніші нові вугільні електростанції.

У цілому, на експлуатацію нових сонячних фотоелектричних систем і наземних вітрових установок йде менше витрат, ніж на підтримку роботи безлічі існуючих вугільних електростанцій, і результати аукціонів свідчать про прискорення цієї тенденції аж до повного виключення вугільного палива з ринку.

«У наступному році вартість експлуатації наявних вугільних електростанцій загальною потужністю до 1200 ГВт може перевищити експлуатаційні витрати на нові сонячні фотоелектричні електростанції комунального масштабу», — сказано у повідомленні.

Заміна найбільш витратних вугільних електростанцій потужністю 500 ГВт сонячними фотоелектричними установками і наземними вітровими електростанціями в наступному році забезпечила б енергетичній системі щорічну економію до $23 млрд, а також скорочення річних викидів вуглекислого газу на приблизно 1,8 гігатонн, що еквівалентно 5% загальносвітових викидів CO2 у 2019 році. Крім того, це стало б поштовхом для інвестицій в обсязі $940 млрд, що відповідає приблизно 1% світового ВВП.

«Ми досягли важливого поворотного пункту в переході до альтернативних джерел енергії. Аргументи на користь нових і багатьох уже існуючих вугільних електростанцій не виправдані ні з екологічної, ні з економічної точки зору», — коментує генеральний директор IRENA Франческо Ла Камера.

За його словами, поновлювані енергетичні ресурси стають все більш дешевим джерелом електрики нового покоління. Інвестиції в сферу відновлюваних джерел енергії відрізняються стабільністю і економічною ефективністю і приваблюють постійним і передбачуваним доходом, а також своїми перевагами для економіки в цілому.

«Відновлювані джерела енергії дають можливість погоджувати набір короткострокових заходів економічної політики з середньо- і довгостроковими цілями в сфері енергетики та клімату. Відновлювані джерела енергії повинні стати основою зусиль країн по відновленню їхніх економік після спалаху COVID-19. За умови проведення правильної політики скорочення витрат в секторі відновлюваних джерел енергії може привести до змін на ринках і серйозно сприяти відновленню економіки екологічно безпечними методами», — додає Ла Камера.

За останні десять років витрати на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел різко впали завдяки вдосконаленню технологій, економії від масштабу, постійно зростаючій конкурентоспроможності ланцюжків поставки та придбання нового досвіду розробниками.

З 2010 року промислові сонячні фотоелектричні системи продемонстрували найсильніше скорочення експлуатаційних витрат на рівні 82%, за ними слідують установки концентрованої сонячної енергії (КСЕ), де витрати скоротилися на 47% і, нарешті, наземні вітрові (39%) і морські вітрові електростанції (29%).

Витрати в сфері сонячних і вітрових технологій виробництва електроенергії також продовжували знижуватися з кожним роком. У 2019 року вартість електроенергії, отриманої за допомогою промислових сонячних фотоелектричних систем, впала на 13%, досягнувши середньосвітового показника 6,8 центів ($ 0,068 за кВт-год). Вартість електроенергії як в наземній, так і в морській вітроенергетиці скоротилася приблизно на 9% в порівнянні з попереднім роком, досягнувши рівня $0,053 за кВт-год і $0,115 за кВт-год, відповідно.

Нещодавно проведені аукціони і угоди про покупку електроенергії (СПЕ) свідчать про те, що тенденція до скорочення витрат буде зберігатися і для нових проектів, що реалізуються в 2020 році і в наступні роки.

Ціни на електроенергію, вироблену сонячними фотоелектричними установками і яка закуповується на конкурентній основі, можуть в середньому скласти $0,039 / кВт-год в проектах, що реалізуються в 2021 році, що на 42% менше в порівнянні з 2019 роком і більш ніж на 20% менше, ніж у конкурентів з найдешевшим викопним паливом, а саме у електростанцій, що працюють на вугіллі. Рекордно низькі аукціонні ціни на електроенергію, що виробляється сонячними фотоелектричними системами в Абу-Дабі і Дубаї (ОАЕ), Чилі, Ефіопії, Мексиці, Перу і Саудівської Аравії, підтверджують можливість досягнення такої низької ціни, як $ 0,03 /кВт-год.

Вперше в річному звіті IRENA розглядається оцінка інвестицій в контексті скорочення витрат на виробництво електроенергії. Такий же обсяг інвестицій, вкладений у відновлювану енергетику сьогодні, забезпечує більш високу нову потужність, ніж це було десять років тому. У 2019 обсяг введених в експлуатацію енергопотужностей, що працюють на поновлюваних джерелах енергії, вдвічі перевищив показник 2010 року, але сума залучених для цього інвестицій була більшою лише на 18%.

Прочитати повний звіт «Вартість виробництва електроенергії з поновлюваних джерел в 2019 році» можна тут.