WOG Cafe продовжить годувати пасажирів «Інтерсіті+» і збільшить винагороду «Укрзалізниці»

«Українська залізнична швидкісна компанія» (філія АТ «Укрзалізниця») уклала додаткову угоду на чотири місяці з ТОВ «Вог Кафе» щодо надання послуг харчування у швидкісних поїздах «Інтерсіті+».

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Відповідно до нової угоди винагороду, яку платить «Вог Кафе» Укрзалізниці, збільшено втричі.

Зазначається, впродовж чотирьох місяців Укрзалізниця отримуватиме від контрагента 4,25 млн грн з ПДВ на місяць. Раніше сума винагороди складала понад 1,3 млн грн на міс. Крім цього, винагорода яку відтепер отримуватиме Укрзалізниця, є більшою, ніж запропонувала одна з компаній, яка не мала досвіду надання аналогічних послуг, на відборі, що був скасований.

Також повідомляється, що Укрзалізниця вже найближчим часом оголосить новий конкурс з відбору контрагента для організації харчування у швидкісних поїздах. Зокрема, у кваліфікаційних критеріях до потенційних учасників Укрзалізниця врахує наявність кваліфікованого персоналу, відповідного обладнання та матеріально-технічної бази. Також потенційні учасники повинні мати досвід одночасного надання таких послуг для великої кількості осіб.

Аукціон буде проведено без обмежень кількості раундів.