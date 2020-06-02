Нова кредитна програма: чого МВФ очікує від України та у які терміни

5 червня Міжнародний валютний фонд має схвалити нову кредитну програму для України на $5 млрд.
На які показники при прийнятті цього рішення орієнтуватиметься МВФ в оцінці дій уряду «Економічній правді» повідомив співрозмовник в уряді.
Більшість показників, за виконанням яких буде спостерігати МВФ, уряд має виконати вже у 2020 році. Проте повідомляється, що для деяких пунктів терміни ще можуть змінитися.
- У червні цього року має відбутися затвердження планів роботи з проблемними активами держбанків НБУ та Ради з фінансової стабільності.
- До статуту «Нафтогазу» до вересня цього року мають внести зміни, що гармонізують компанію у відповідність до принципів Організації економічного співробітництва та розвитку.
- До вересня до закону про Вищу раду правосуддя мають внести зміни щодо процедури конкурсів відбору членів ВРП.
- У законі про банки і банківську діяльність мають змінити зокрема, вимоги щодо структури капіталу та до самого капіталу.
- Для Фонду гарантування вкладів фізосіб планується посилення процедури ліквідації, врегулювання заборгованостей пов’язаних осіб. Відповідні зміни до законодавства мають статися у вересні цього року.
- Уряд має забезпечити до вересня 2020 року те, що нові договори на комунальні послуги (відповідно до закону «Про житлово-комунальні послуги») укладені і прийнято спрощену процедуру переключення постачальників газу.
- У березні наступного року має пройти аудит з використання коштів фонду по боротьбі з коронавірусом.
- На вересень 2020 також планується розробка нових оргструктур ДМС і ДПС, які будуть оперувати як дві юрособи, що складається з центрального офісу та територіальних підрозділів.
- Запуск ДМС та ДПС, як єдиних юросіб має відбутися у січні 2021.