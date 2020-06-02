Нова кредитна програма: чого МВФ очікує від України та у які терміни

На які показники при прийнятті цього рішення орієнтуватиметься МВФ в оцінці дій уряду «Економічній правді» повідомив співрозмовник в уряді.

Більшість показників, за виконанням яких буде спостерігати МВФ, уряд має виконати вже у 2020 році. Проте повідомляється, що для деяких пунктів терміни ще можуть змінитися.