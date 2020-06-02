За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» видано кредитів на 348,4 млн грн

За останній тиждень травня банки-партнери видали 75 нових кредитів за базовими умовами програми «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму в 55,5 млн гривень.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів України.

Загалом же в рамках програми вже видано 554 кредити на суму понад 348,4 млн грн.

Крім того банки розпочали кредитування за новим інструментом програми – часткові кредитні гарантії. Минулого тижня «Укргазбанк» видав два таких «гарантованих кредити» на загальну суму 2,8 млн грн. У першому випадку – кредит у сумі 1,5 млн грн на 5 років отримало діюче фермерське господарство з вирощування ягід у Запорізбкій області. Частка державних гарантій за цією позикою склала 50%. У другому випадку учасником програми став стартап хмельничанина із запуску еко-виробництва розпалювачів вогню з волокон деревної вовни, якому банк надав гарантію Фонду розвитку підприємництва на 80% від суми кредиту. Сума цього кредиту — 1,3 млн грн під 7% річних.

Також банки-партнери розпочали прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені урядом в час дії карантинних заходів з протидії пандемії COVID-19: рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання.

Зокрема, за тиждень попит на позики під такі умови склав 346 млн грн.

Минулого тижня Фонд підписав угоди про партнерство з трьома новими банками: Альфа Банк, ГЛОБУС та Полікомбанк. Найближчим часом будуть підписані угоди з ОТП Банком та Міжнародним Інвестиційним Банком. Готуються для затвердження Радою Фонду заявки про участь в програмі «Доступні кредити 5-7-9%» від Креді Агріколь Банк та Агропросперіс Банк.

В разі позитивного рішення Ради, загалом учасниками Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» стануть 19 банків, які за розміром чистих активів складають 80% усієї банківської системи України.

Детальніше про програму «Доступні кредити 5-7-9%» ви зможете дізнатися на сайті 5-7-9.gov.ua.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, станом на 15 травня Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» скористалися 462 бізнеси, які отримали кредити на загальну суму 283,5 млн грн. 1241 заявка на кредитування за програмою була відхилена. Серед найпоширеніших причин відмови – необґрунтованість бізнес-плану (26%), недостатня кредитоспроможність (22%) та ділова репутація (20%).