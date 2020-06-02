Падіння ВВП України в 2020 році становитиме до 6,8% — BofA погіршив прогноз

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на звіт BofA Global Research.

Тепер аналітики очікують падіння ВВП на 6,8% порівняно з 5,6% раніше, а в 2021 році — зростання на 6,5% замість колишньої оцінки в 7,4%.

«Зниження переважно є результатом чергового погіршення наших глобальних прогнозів зростання, особливо в ЄС. Окрім того, реальний ВВП України за перший квартал 2020 року також виявився трохи слабкішим, ніж очікувалося: на рівні «мінус» 1,5% р/р порівняно з нашими попередніми очікуваннями в 0%», — зазначено у звіті BofA.

На думку його аналітиків, очікуване слабке відновлення ЄС у другому півріччі цього року, а також у 2021 році, імовірно, стримуватиме відновлення економіки України в 2020-2021 роках через слабкість експорту і скорочення потоку грошових переказів.

«У результаті, найімовірніше, падіння ВВП у річному вимірі збережеться до першого кварталу 2021 року, тоді як відновлення розпочнеться тільки після сплеску в другому кварталі 2021 року», — вважають у BofA.

Згідно з його оцінками, в доларовому вираженні ВВП України цього року скоротиться до $146 млрд із $155 млрд у минулому, а в наступному — підскочить до $172 млрд.

Аналітики BofA вважають, що криза може зробити позитивний вплив на платіжний баланс України, тому скоротили прогноз дефіциту рахунку поточних операцій до $1 млрд, або 0,7% ВВП, цього року.

На їхню думку, ймовірного сильного падіння імпорту, особливо в сфері послуг, має бути достатньо для компенсації впливу негативного шоку на експорт. Зокрема, за їхніми оцінками, різке падіння в'їзного туризму цього року, ймовірно, допоможе компенсувати можливе скорочення падіння потоку грошових переказів. Окрім того, Україна явно отримає вигоди від набагато більш низьких цін на енергоносії.

Згідно зі звітом, дефіцит поточного рахунку, ймовірно, збільшиться до $2,5 млрд, або 1,4% ВВП у 2021 році, так як імпорт почне відновлюватися. Крім того, торговельний баланс може почати відчувати негативний тиск від очікуваного відновлення цін на енергоносії з кінця 2020 року.

У результаті курс гривні на кінець цього року становитиме приблизно 26 грн/долар, а наступного — 25 грн/долар, а міжнародні резерви зростуть відповідно до $27,8 млрд і $28,2 млрд.

Аналітики BofA також підтвердили свій конструктивний погляд щодо прибутковості за українськими валютними і гривневими інструментами, вказавши на дезінфляцію, високу реальну прибутковість і політику облікової ставки, а також додаткове пом'якшення. На їхню думку, тактично співвідношення ризик/винагорода краще за паперами у валюті, зокрема завдяки більш високій ліквідності, тоді як у середньостроковій перспективі вони віддавали б перевагу ставкам.

«Україна має найбільший потенціал для зростання серед прикордонних ринків EEMEA, беручи до уваги угоду з МВФ», — наголошується у звіті.

У ньому також зазначено, що ВВП-варанти України, як і раніше, привабливі, з огляду на ймовірність великої виплати за підсумками стрибка ВВП у 2021 році, а значить зростання вартості до 120% номіналу з нинішніх близько 85%. Аналітики BofA вважають, що після сильного зростання в останні тижні короткостроковий потенціал подальшого подорожчання дещо обмежений, проте перспектива виплат до $1,6 млрд у 2023 році за підсумками стрибка ВВП в 2021 році збільшує ймовірність обміну ВВП-варантів на нові довгострокові облігації.

Аналітики BofA поліпшили прогноз середньорічної інфляції в Україні цього року з 4,8% до 2,8% через слабкий споживчий попит (порівняно з 7,9% минулого), а в наступному очікують прискорення інфляції до 4,5%.

Вони також скорегували свій прогноз облікової ставки Нацбанку України і тепер очікують, що вона знизиться ще на 200 базисних пунктів (б.п.) — до 6% цього року, включаючи зниження на 100 б.п. у червні.