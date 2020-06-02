Долар коштував би близько 40 грн, якби Нацбанк не втримував ситуацію

Якби Національний банк України в березні не втримав ситуацію, то курс міг підскочити до 35 або 40 гривень за долар.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр фінансів Сергій Марченко, передає УНІАН.

За його словами, у держбюджеті-2020 закладено курс на рівні 30 гривень за долар.

«Ми не могли закладати інший курс, враховуючи, що бюджет формувався в березні, і на ринку були певні курсові коливання. Враховуючи, який був тренд в березні, ми взяли ще реалістично-оптимістичний курс. Курс гривні міг бути й 35, 40, якби Нацбанк вчасно не стримав своїми інструментами негативний тренд на ринку», — сказав міністр.

Він пояснив, що за фактичного курсу нижче 30 гривень за долар втрачається частина доходів від митниці, від імпортного ПДВ, який прив'язаний до курсової складової. З іншого боку, з'являється певна економія на обслуговуванні боргу, яка не покриває інших втрат.

При цьому в Україні зберігається негативне сальдо торгового балансу. Офіційний прогноз сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами – мінус 8,3 млрд доларів, нагадав міністр.

«Я не прихильник різких кроків. Але сьогодні макроекономічних підстав для зміцнення гривні немає. Є, може бути, короткочасні фактори, які сприяють зміцненню. Але я б не сказав, що ми досить міцні як економіка, щоб зміцнювати свою валюту», — сказав Марченко.

Міністр повідомив, що ставить ці питання Національному банку, адже з точки зору економічної теорії у нього виникають питання щодо причин зміцнення національної валюти.

«Які макроекономічні фактори впливають на зміцнення гривні? У нас заходять в країну великі інвестиції?" — сказав він.

Нагадаємо, протягом травня 2020 року курс гривні до долара практично не змінився. Якщо на 30 квітня курс становив 26,97 гривні за долар, то на 31 травня — 26,90 гривні за долар. Голова Національного банку України Яків Смолій під час звіту у Верховній Раді 13 травня заявив, що чиста пропозиція валюти зараз навіть вища, ніж була у лютому, до спалаху епідемії коронавірусу.

Станом на вівторок, 2 червня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 26,82 грн/дол. Гривня третій день поспіль зміцнилася до долара — цього разу на 5 копійок. Офіційний курс гривні до євро на вівторок встановлений на рівні 29,80 грн/євро. Гривня зміцнилася до євро на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.