Ринок смартфонів постраждав найбільше, а попит на ноутбуки зріс на 63% – GfK

Про це повідомляє дослідницька компанія GfK Ukraine, передає RAU.ua.

Згідно з дослідженням, перші 11 тижнів 2020 року ключові ринки побутової техніки та електроніки в Україні демонстрували зростання на 13% у гривневому еквіваленті в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Найбільше зростали продажі телевізорів, пилососів та посудомийних машин (+24%, +28% та +30% відповідно).

Проте з початком карантину, в період з 16 березня до 19 квітня 2020 року (12 – 16 тижні), ринок скоротився на 26% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Через обмеження, пов’язані із пандемією COVID-19 та панічні настрої серед споживачів, майже у всіх категоріях техніки продажі зменшилися.

«В цей період фокус споживачів змістився на товари першочергової необхідності, що змінило звичайні ринкові тренди та сезонність покупок», — зазначають дослідники.

Найбільше постраждав ринок смартфонів та мобільних телефонів із падінням на рівні 43% у порівнянні з 12-16 тижнями 2019 року. Різкого падіння також зазнали ключові категорії великої побутової техніки: мікрохвильові печі (-31%), холодильники (-35%), плити та духовки (-35%). Єдиною групою товарів, що зросли у найбільш кризовий період 12-16 тижнів, були ноутбуки із показником зростання у 22%.

Період з 20 квітня по 17 травня 2020 року (17 – 20 тижні) в GfK характеризують, як період адаптації покупців до нових умов життя. Для споживача в цей час важливо створити для себе комфортні умови вдома. Як наслідок, зросли продажі приладів для готування їжі, телевізорів, пилососів.

«Також покупці здійснювали відкладені покупки, що позитивно вплинуло на продажі смартфонів та великої побутової техніки», — зазначають в GfK Ukraine.

Крім того, відновленню ринку побутової техніки та електроніки сприяло поновлення роботи офлайн магазинів.

Ринок побутової техніки та електроніки з 17 до 20 тижні відновлювався із показником зростання у 8% порівняно до аналогічного періоду минулого року. Лідером ринку за темпами зростання продажів є категорія ноутбуків (+63%). Водночас зростання демонструють пилососи (+49%), електробритви (+33%) та телевізори (+39%).

В компанії GfK також відзначають ключові зміни, які відбуваються на ринку побутової техніки та електроніки внаслідок обмежень, пов’язаних із заходами протидії пандемії COVID-19. Серед них: