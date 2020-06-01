Транзит російського газу через Україну у перші 5 місяців року скоротився на 46%

У січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу.

Загальний обсяг протранспортованого газу українською ГТС, відповідно до нової транзитної угоди з «Газпромом», досягнув 20 млрд кубометрів — на 46% менше ніж в аналогічний період минулого року. Про це йдеться на сайті ТОВ «Оператор ГТС України».

Згідно з повідомленням, у січні-травні 2020 року середній добовий режим транзиту склав 132 млн куб. м газу, а з березня він зафіксувався на рівні 150-155 млн куб. м/добу.

«При збережені такого темпу річний обсяг транзиту може скласти 52-55 млрд куб. м, що стане найнижчим показником за всю історію ГТС України», — повідомляє сайт.

Разом з тим, зазначається, що з початку року ВАТ «Газпром» повністю оплачує заброньовані потужності для транзиту газу з РФ (65 млрд куб. м на 2020 рік).

Зі свого боку ОГСТУ виконує всі добові заявки й надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу до європейських країн.