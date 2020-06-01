До законопроекту про гральний бізнес надійшло близько 3,5 тисяч правок

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«3 червня 2020 року о 15 годині наш комітет почне розглядати 3445 правок до законопроєкту про гральний бізнес 2285-д», — написав він.

Нагадаємо, у першому читанні Верховна Рада України ухвалила цей законопроект 16 січня 2020 року. Згідно з ним, запроваджується кримінальна відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Водночас пропонується дозволити розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок.

Також, згідно з документом, резидентам держави-агресора заборонять вести гральний бізнес на території України.

За словами голови Рахункової палати України Валерія Пацкана, у січні–березні 2020 року деякі видатки на освіту, охорону здоров’я та будівництво спортивних об’єктів на суму 1,1 млрд грн не здійснювалися саме через те, що джерелом їх проведення мала бути плата за ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор. Проте законопроект, який врегульовує такі надходження до державного бюджету, досі не ухвалено.