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Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

Укрпошта вперше за 40 років побудує вісім нових сортувальних центрів

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Державне АТ «Укрпошта» планує побудувати вісім нових сортувальних центрів.

Про це в інтерв'ю Liga.net заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами Смілянського, зараз у «Укрпошти» 35 сортувальних центрів, найновіший з яких був побудований 40 років тому.

«Останній сортувальний центр «Укрпошти» був побудований в 1980 році. У конкурентів три нових сотрцентри», — зазначив він.

За словами Смілнського, будувати сортувальні центри планується за кредитні кошти: це може бути інвестпрограма з великими міжнародними інститутами.

«Мова про десятки мільйонів доларів. Гроші підуть на оновлення інфраструктури», — зазначив він.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Європейський інвестиційний банк надасть фінансування в розмірі 30 млн євро на модернізацію логістичної мережі «Укрпошти», включаючи інвестиції в нові сортувальні вузли та склади, а також інвестиції в відповідну IТ-інфраструктуру.

інвестиції будівництво ЄІБ Укрпошта