БІЗНЕС запрошує на зустріч з Наталією Попович у рамках «БрейнШторм марафону»

В рамках ефіру поговоримо про бізнес-моделі українських і міжнародних компаній, та як вони змінюються у нових реаліях.

У середу, 3 червня, об 11:00 відбудеться двадцять друга зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гостя ефіру: Наталія Попович, засновниця One Philosophy Group of Companies.

Тема ефіру: «Час змінюється — час змінюватись!»

В рамках онлайн-зустрічі поговоримо про те, як зміняться бізнес-моделі українських і світових компаній? Чи варто сподіватись, що ці зміни будуть на краще? Чи зміниться Велика Мета в компаніях? Що виходить на перший план в досягненні цілей? А також — про роль індивідуальності в світі сьогодення: кожен працює на результат чи кожен працює на себе?

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: