Центренерго виставлять на приватизацію у другому кварталі 2021 року

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, передає агентство Reuters.

Він зазначив, то потрібно вибрати радника з приватизації. «Це буде консорціум або інвестиційний банк, який надалі буде виконувати всі необхідні процедури для підготовки підприємства до приватизації», — сказав Сенниченко.

Також голова Фонду держмайна повідомив, що попереднє керівництво відмовилося публікувати фінансовий звіт за 2019 рік, тоді як він сам оцінює збитки «Центренерго» більше як у 2 млрд грн. або $74 млн.

Сенніченко також сказав, що визначити вартість «Центрренерго» можна буде лише після того, як компанія пройде аудит, і її втрати та борги будуть оцінені.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Наглядова Рада ПАТ «Центренерго» призначила виконуючим обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства «Центренерго» Олександра Корчинського.