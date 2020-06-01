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Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

Центренерго виставлять на приватизацію у другому кварталі 2021 року

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ПАТ «Центрнерго» планують виставити на приватизацію у другому кварталі 2021 року.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, передає агентство Reuters.

Він зазначив, то потрібно вибрати радника з приватизації. «Це буде консорціум або інвестиційний банк, який надалі буде виконувати всі необхідні процедури для підготовки підприємства до приватизації», — сказав Сенниченко.

Також голова Фонду держмайна повідомив, що попереднє керівництво відмовилося публікувати фінансовий звіт за 2019 рік, тоді як він сам оцінює збитки «Центренерго» більше як у 2 млрд грн. або $74 млн.

Сенніченко також сказав, що визначити вартість «Центрренерго» можна буде лише після того, як компанія пройде аудит, і її втрати та борги будуть оцінені.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Наглядова Рада ПАТ «Центренерго» призначила виконуючим обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства «Центренерго» Олександра Корчинського.

велика приватизація Фонд держмайна Центренерго Дмитро Сенниченко