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Вт., черв.
Трансормація Бізнесу

Укрзалізниця опублікувала новий договір на перевезення вантажів

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Укрзалізниця офіційно опублікувала текст нового договору на перевезення вантажів, який буде введений в дію з 1 липня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті компанії.

Згідно з повідомленням, новий договір доопрацьований у тісній співпраці з представниками бізнесу та їх об’єднаннями, причетними органами державної влади.

«Кінцевий варіант договору максимально відповідає інтересам усіх учасників перевізного процесу. З його текстом можна ознайомитися тут. Редакція договору, оприлюднена 31 травня, замінить редакцію договору від 25 лютого та вступить в дію 1 липня 2020 року», — зазначається на сайті.

Нагадаємо, що публічне обговорення умов співпраці з замовниками послуг вантажних перевезень було розпочато ще у квітні 2019 року. За цей час організовано низку зустрічей із замовниками послуг вантажоперевезень, їх об’єднань та контролюючими органами.

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