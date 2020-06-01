Ринок легкових автомобілів у травні скоротився на 15%

Про це повідомляє сайт «Укравтопрому».

Протягом місяця українці придбали і зареєстрували близько 6 тис. нових машин.

Слід зауважити, що лише з 12 травня сервісні центри МВС почали відновлювати свою роботу. До цього часу зареєструвати новий автомобіль можна було виключно у чергових СЦ електронними каналами зв’язку.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів у травні, як і торік, стала TOYOTA. Протягом місяця 1026 автомобілів цієї японської марки поповнили український автопарк. Однак, від свого минулорічного результату Тойота відстала на 17%.

На другому місці знову RENAULT. Кількість авто цієї марки зареєстрували 851 раз, що на 12% менше ніж роком раніше.

Третя позиція і 51% зростання у KIA, автомобілі якої обрали 671 українець.

На четвертому місці – SKODA, яка роком раніше була на шостій позиції. При цьому, реалізація автомобілів цієї марки скоротилася на 9% – до 289 одиниць.

270 зареєстрованих авто – MERCEDES-BENZ, який минулого року був на чотирнадцятому місці. Травневий попит на автомобілі цієї марки в Україні зріс на 71%.

Бестселером місяця став автомобіль KIA Sportage – 593 реєстрації.

Всього за п’ять місяців 2020 року свої перші реєстраційні номери отримали майже 30 тис. легкових автомобілів, що на 7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.