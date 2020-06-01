Бюджетний комітет пропонує витратити 35 млрд грн з Covid-фонду на будівництво доріг

Голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов зареєстрував у Верховній Раді законопроект 3509 , яким пропонує виділити з Covid-фонду 35 млрд грн на будівництво доріг.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки (КШЕ) у своєму телеграм-каналі.

«Ці кошти планують витратити на матеріали, механізми, зарплату, сплату податків, та - що дуже цікаво - на забезпечення прибутку дорожніх підприємств (у розмірі 291,7 млн грн)», — сказано у повідомленні.

Як стверджують автори законопроекту, його ухвалення дозволить створити додатковий попит на продукцію інших галузей економіки в обсязі 25,3 млрд грн.

«Щоправда, таке твердження «спрацює» виключно за умови, що вся техніка та матеріали для будівництва доріг будуть українського виробництва», — коментують аналітики КШЕ.

Також, на думку авторів законопроекту, це призведе до створення додаткового попиту на 63 тис робочих місць. На користь цієї цифри, за словами аналітиків КШЕ, жодних розрахунків автори не приводять.

І хоча, на думку експертів, сама ідея будівництва доріг достойна уваги, є принаймні 4 логічні помилки, які випливають з намагання профінансувати дороги із Covid-фонду:

1) Напрямки використання коштів Covid-фонду мали б бути використані на боротьбу з коронавірусом та наслідками — малоймовірно, що коронавірус руйнує дороги;

2) У складі бюджету для таких цілей вже є і спеціально створений дорожній фонд, і пряме фінансування бюджету «Укравтодору» (з окремою програмою щодо розвитку автомагістралей), і якщо в уряду є бажання збільшити фінансування доріг — було б доречно робити це саме через «профільні» інструменти;

3) Навряд чи завданням бюджету має бути збільшення прибутку дорожніх підприємств, адже таким чином виходить, що державний бюджет змушує всіх платників податків цілеспрямовано платити за збільшення прибутку окремих суб’єктів господарювання, причому в законопроекті не сказано, чи йде мова саме про державні суб’єкти, чи ні;

4) Процес ухвалення законопроекту та після цього розроблення нормативної бази під нього є дуже тривалим і може зайняти багато місяців спочатку в парламенті, а після — в уряді. Водночас, гроші Covid-фонду доступні для Уряду лише протягом дії карантину + 30 днів після його завершення.

«Таким чином, якщо уряд намагатиметься використовувати для будівництва доріг кошти саме цього фонду - це означатиме, що в уряду буде зовсім не епідеміологічна причина якомога довше не скасовувати карантин. Тому, якщо влада готова виділяти ще і ще кошти на будівництво доріг, значно логічніше, з точки зору процесів та законодавства, було б внести зміни до Закону про держбюджет, і зменшити обсяг Covid-фонду, збільшивши на відповідний обсяг кошти дорожнього фонду та/ або бюджету Укравтодору», — зазначають у КШЕ.

За їх словами, це дозволило б, з одного боку, миттєво запустити процедуру використання цих коштів після ухвалення змін до законодавства і уряд не був би заручником у питанні, чи скасовувати карантин (і втрачати доступ до коштів Covid-фонду), чи використовувати цей фонд, і штучно продовжувати карантин ще кілька місяців.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, кошти Фонду боротьби з коронавірусом, який існує вже майже півтора місяці (з 13 квітня), за 5 тижнів карантину використали лише на 20%.