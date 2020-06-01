У Києві та області запрацювала система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Зокрема, він зазначив, що на перших етапах фіксуватиметься лише перевищення встановленої швидкості руху. Пізніше інші порушення: проїзд на заборонений сигнал світлофору, перехрестя, подвійна смуга, рух смугою для громадського транспорту, тощо.

За словами Владислава Криклія, міністерством інфраструктури для запуску проекту на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер працюють у столиці. Вони розміщені на ділянках, де фіксувалась концентрація ДТП.

Ще 5 КАФів будуть встановлені у Львівській області.

Всього у планах до кінця року – ще 220 КАФів.

Також закуплений центр обробки даних і облаштувані робочі місця, доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації. «Укрпошта» уклала договори, необхідні для доставки постанов про притягнення відповідальності порушникам.

«Автофіксація порушень ПДР — не єдиний крок до безпечних доріг та врятованих життів, але він важливий. Ми працюємо також над розбудовою інфраструктури безпеки, запровадженням аудиту безпеки доріг та сучасних стандартів безпеки», — написав міністр.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, система комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР мала запрацювати 1 травня, але через карантинні обмеження її запуск перенесли.

Також повідомлялося, що адвокати вже передрікають масові оскарження в судах адмінпостанов про порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Вони згадують навіть практику часів ДАІ, коли у 2010 році Конституційний Суд України визнав неконституційним притягнення автомобілістів до відповідальності.