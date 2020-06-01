За вихідні: декларація Зеленського, інвестиції ІП «Біла Церква» та дозвіл на відкриття Disney World

Зеленський задекларував 29 млн грн доходів

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік.

Про це йдеться у повідомленні на сайті офіційного представництва Президента України.

Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його родини у 2019 році склали 28,602 млн грн.

Родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 3,6 млн гривень.

Згідно з декларацією, з травня 2019 року Зеленський не займається підприємницькою діяльністю та отримує заробітну плату виключно в Державному управлінні справами. Сума його зарплати з травня по грудень 2019 року склала 208,787 тисяч грн.

У 2019 році родина президента отримала кошти за рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн.

Також Зеленський задекларував 4,423 млн грн, отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині.

Крім того, родина президента здійснила продаж корпоративних прав усіх дванадцяти українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246,144 тисяч грн.

Також зазначається, що навесні 2019 року Зеленський позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Російській Федерації. Це ж стосується і корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited.

Володимир Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. Так, у 2019 році були зареєстровані дві торгові марки «Слуга народу» на його ім’я.

Компанія PricewaterhouseCoopers провела у 2019 році оцінку декількох торгових марок. За даними відповідного звіту, вартість торгової марки «Вечірній квартал» становить 45,81 млн грн. Вартість торгової марки «Розсміши коміка», яка також була оцінена цією компанією Великої четвірки, склала 14,65 млн грн. На підставі зробленої оцінки Володимир Зеленський отримав роялті від використання торгових марок у сумі 5,48 млн грн, тому його доходи у порівнянні з попереднім роком зросли.

Також родина Зеленських одержала 3,2 млн грн за надання в оренду квартири на території Великої Британії.

У 2019 році дружина президента Олена Зеленська отримала позику від Сергія Шефіра у розмірі 5 млн грн. Позика була повернута до кінця звітного року.

Володимир Зеленський витратив у 2019 році 11,5 млн грн як внесок до виборчого фонду кандидата в Президенти України. На оплату консультативних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567,875 тис. грн.

Також зазначено, що поїздка Володимира Зеленського до Султанату Оман оплачувалася коштом дружини президента Олени Зеленської. Згідно із законодавством, видатки та правочини членів родини не декларуються.

Індустріальний парк «Біла Церква» планує залучити $250 млн інвестицій

Індустріальний парк «Біла Церква» затвердив план розвитку, в якому має намір до 2026 року залучити 250 мільйонів доларів інвестицій та створити понад 30 нових підприємств.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

«За нашими оцінками, до 2026 року на території двох індустріальних парків буде створено додатково понад 4 тис робочих місць, побудовано 235 тис кв.м промислової нерухомості, включаючи виробничі та логістичні приміщення. Обсяг залучених інвестицій оцінюється в 250 млн дол», — зазначив генеральний директор ІП «Біла Церква» Володимир Хмурич.

Інвестиції будуть спрямовані на фінансування будівництва нових виробництв та логістичних комплексів, докомплектацію наявних виробництв, автоматизацію бізнес-процесів та науково-дослідні розробки, які будуть сприяти розвитку інновацій та впровадженню кращих галузевих практик.

Також інвестиційно-привабливими вважаються проекти з енергозбереження та ІТ-проекти.

Нагадаємо, загальна площа ІП «Біла Церква» становить більше 70 га. На початок 2020 року резидентами індустріального парку є шість компаній. Першим проектом став завод електрофурнітури Plank Electrotechnic LLC.

У столиці відновили роботу ТРЦ

Столичні торговельно-розважальні центри з 30 травня відновили свою роботу.

Про це йдеться у повідомленні 5 каналу.

До ТРЦ не можна заходити без маски — її можна придбати на вході, тут же стоять дезінфікуючі засоби.

Всередині деяких закладів впроваджені обмеження – є розмітка на сходах, обмеження й на перебування певної кількість людей в ліфтах. Приміщення торговельно-розважальних центрів дезінфікують спеціальними розчинами кожні кілька годин.

Влада затвердила план поетапного відкриття Disney World

Чиновники штату Флорида затвердили плани щодо поетапного відкриття Disney World починаючи з 11 липня.

Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Після відкриття парку обов'язковими стануть: температурний скринінг та носіння масок для гостей та працівників Disneyland. Також у парку не будуть організовувати паради, феєрверки та інші заходи, щоб уникнути скупчення людей.

«Після відкриття компанія Disney заохочуватиме використовувати безконтактні платіжні системи. Також планує розширювати наявні мобільні системи замовлень у ресторанах», — зазначається у повідомленні видання.