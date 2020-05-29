Касові апарати у смартфоні: Мінфін та ДПС завершують розробку безкоштовного додатку для РРО

Міністерство фінансів спільно з Державною податковою службою завершують підготовку до запуску безкоштовного фіскального додатку для програмного РРО (реєстратор розрахункових операцій).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Мінфіну.

Найближчим часом додаток розпочне роботу в тестовому режимі і протягом місяця представники бізнесу зможуть ознайомитись з його функціоналом в Електронному кабінеті платника податків, протестувати його та надати пропозиції щодо вдосконалення.

Вже з 1 серпня 2020 року продукт буде доступний для повноцінного використання для всіх бажаючих на безоплатний основі.

Водночас зазначається, що з 1 січня 2021 року використання програмного РРО стане обов’язковим для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців.

«Програмне забезпечення «РРО в смартфоні» стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків. Споживачі, у свою чергу, за лічені хвилини зможуть перевірити наявність виданого чеку у базі даних ДПС», — йдеться у повідомленні.

Якщо ж чек буде відсутній або виданий з порушенням законодавства покупець матиме право на відшкодування частини витрат на придбання товару.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, бізнес очікує на такий продукт, адже він значно спростить життя підприємцям. Його легко можна буде встановити на будь-який смартфон, планшет чи ноутбук.

Нагадаємо, запровадження програмного РРО передбачене Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» № 128- IX від 20 вересня 2019 року.