Експорт українських заморожених ягід у 2020 році зріс на 37%

Протягом чотирьох місяців 2020 року українські компанії наростили експорт заморожених ягід і фруктів на 20% у натуральному виразі та на 37% у вартісному у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Про це повідомляють аналітики Української плодоовочевої асоціації (УПОА).

Згідно з повідомленням, незважаючи на пандемію коронавірусу, у другій половині сезону торгівля замороженими ягодами активізувалася, адже за перші шість місяців сезону (з липня по грудень 2019 року включно) експорт заморожених ягід і фруктів знизився на 14% до показників попереднього року в натуральному виразі та на 6% – у вартісному.

«Серед категорій «заморозки», які виросли найбільше — заморожена суниця садова. Її експорт з України в натуральному виразі зріс у 2020 році порівняно з тим же періодом минулого року більше ніж вдвічі. Також більше ніж на 40% зріс експорт замороженої малини. А ось експорт замороженої чорниці лісової залишився приблизно на тому ж рівні, що і роком раніше», — зазначають в асоціації.

Найбільшим покупцем замороженої суниці садової в перші місяці 2020 року була Польща, яка більше ніж подвоїла обсяги закупівлі. Навіть більш різко зріс експорт замороженої суниці в Німеччину і Чехію, які зайняли друге і третє місце в рейтингу покупців. Також відбулися перші досить великі поставки цієї ягоди до США.

Щодо обсягів експорту, то лідером залишилася чорниця лісова. До неї за обсягом експорту у фізичному виразі наблизилася заморожена малина і значно менше — суниця садова.

Лише до Китаю, згідно з даними УПОА, експорт замороженої чорниці лісової зріс у 5,5 разів за перші чотири місяці 2020 року. У результаті такого зростання обсягу поставок, Україна стала провідним постачальником цієї ягоди до Китаю, обійшовши Канаду, Швецію, Латвію, Білорусь, Росію і Польщу, які також експортували чорницю лісову в Китай у замороженому вигляді.

«Відзначимо, що це була єдина позиція плодоовочевої групи, яку Україна експортувала в Китай. Поставок ядра волоського горіха, які Україна здійснювала в Китай роком раніше, в 2020 році не було», — повідомляють в УПОА.

Зазначається, що зростання поставок замороженої чорниці лісової в Китай з України спостерігається вже шостий рік поспіль. За 2015 рік обсяг експорту склав $ 383 тис. Після цього обсяги щороку збільшувалися і досягли $ 2,8 млн до 2018 року. Потім, в 2019 році, пішов справжній прорив, коли експорт замороженої чорниці виріс відразу більш ніж в три рази – до $ 10 млн.