Фонд держмайна за кілька годин здійснив заміну керівника «Центренерго»

Про це повідомляє прес-служба Фонду державного майна України.

«Завданнями нового керівника ПАТ «Центренерго» є наведення порядку у поточній операційній діяльності, завершення річного фінансового звіту та аудиту компанії, забезпечення стабільної виплати заробітних плат працівникам і стабільної співпраці з Фондом державного майна щодо підготовки підприємства до великої приватизації – для залучення інвестицій», – наголосив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

У повідомленні зазначається, що Олександр Корчинський має 20-річний досвід роботи на керівних посадах, останні 10 років – в енергетичній галузі. У нього є досвід трансформації збиткових підприємств та вивід їх на рентабельність. Він співпрацював зі Світовим Банком по проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України» і був співавтором Закону України «Про ринок електричної енергії».

Також повідомляється, що за оцінками експертів, з 2004 року з «Центренерго» виведено до 100 млрд грн. Було дві невдалі спроби приватизації підприємства – у 2013 та 2018 роках. У Єдиному реєстрі судових рішень зареєстровано понад 17 тисяч документів по цьому підприємству. ПАТ «Центренерго» кілька разів зупиняло роботу; у 2004 році була спроба довести підприємство до штучного банкрутства; у 2015-16 роках відбувалися сумнівні закупівлі через компанії-прокладки з РФ та ОРДЛО; Вуглегірськаа ТЕС припиняла роботу через штучно створений дефіцит вугілля у 2015 році.

«Сьогодні ми повернули під контроль держави «Центренерго». Незважаючи на весь спротив: судовий тролінг, неодноразове мінування будівлі Фонду держмайна, тиск на Наглядову раду «Центренерго». Ми зробили висновки після минулої невдалої спроби призначити нового керівника компанії, і провели одноденну блискавичну операцію: рішення суду, збір наглядової ради, внесення змін до реєстру та представлення нового керівника «Центренерго» Олександра Корчинського. Все це – сьогодні, буквально за 4-5 годин», — написав на своїй сторінці у фейсбук Дмитро Сенниченко.