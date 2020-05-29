Газпром вимагає від Білорусі погашення $165 млн боргу за газ

Про це заявив голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, передає РБК.

«Загальна сума білоруської заборгованості за постачання російського газу на сьогодні становить $165,57 млн. Відразу як тільки буде повністю врегульована заборгованість, російська сторона буде готова призначити переговори за умовами постачання газу з 1 січня 2021 року», — сказав Міллер.

Глава «Газпрому» додав, що відповідне повідомлення було направлене 29 травня міністру енергетики Білорусії Віктору Каранкевічу.

Також повідомляється, що всередині травня президент Білорусії Олександр Лукашенко висловив обурення тим, що газ з Росії його країна отримує за вищими цінами, ніж Німеччина. За його словами, Німеччині природний газ продають до $70 за тисячу кубічних метрів, тоді як його ціна для Білорусі становить $127 за тисячу кубометрів.

У лютому Лукашенко порівнював встановлену для Білорусії ціну російського газу зі «спонуканням до інтеграції». Він також говорив, що в Москві натякають на те, що в обмін на установку єдиних цін на енергоносії Білорусія повинна буде стати частиною Росії.

На початку квітня Каранкевіч заявляв, що влада Білорусі підняла питання про зниження ціни на поставлений з Росії газ.