Зернова асоціація прогнозує збільшення врожаю зернових до 98 млн тонн

Українська зернова асоціація в травневому звіті покращила прогноз врожаю 2020/2021 маркетингового року з 94 млн тонн до 98 млн тонн порівняно з квітневим звітом.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті УЗА.

Асоціація прогнозує більший експорт зернових та олійних – прогноз збільшився з 57,2 млн тонн до 58,5 млн. тонн, а також збільшення валового врожаю зернових завдяки ймовірному рекордному врожаю кукурудзи в новому сезоні.

«Покращити прогноз загального врожаю в Україні дозволила достатня кількість опадів у травні, які покращили як зволоженість ґрунту майже по всій країні, так і стан озимих та ярих культур. Також, ті південні області, що зазнали посухи не матимуть критичних наслідків для загального врожаю зернових та олійних культур, оскільки не є основними зерновиробничими регіонами України. Окрім того, в цьому році аграрії значно розширили площі під кукурудзою, що дозволяє очікувати на новий рекорд врожаю цієї культури», – зазначив президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов.

Прогноз урожаю пшениці в майбутньому маркетинговому році покращився і сягне 26,8 млн тонн, в той час як експорт може скласти близько 18 млн тонн. Це буде другий за показником врожай пшениці після минулорічного рекорду (у 2019 році врожай пшениці склав 28,2 млн тонн, а експорт в 2019/2020 МР складе близько 20,5 млн тонн).

Прогноз врожаю кукурудзи в травневому звіті покращився та дає надію на новий абсолютний рекорд врожаю в 37,3 млн тонн, при експорті – 30 млн тонн. Попередній рекорд врожаю кукурудзи в Україні встановлено в поточному сезоні – зібрано 35,2 млн тонн, при можливому експорті близько 29 млн тонн.

Покращився й прогноз врожаю ячменю у порівнянні з попереднім місяцем з 6,8 до 7,6 млн тонн, а експорт з 3,5 до 4 млн тонн. Поточного МР в Україні виростили 9 млн тонн ячменю, при можливому експорті близько 4,6 млн тонн.

Українська зернова асоціація обіцяє щомісячно уточнювати прогноз збору врожаю та експорту зернових та олійних культур.

Нагадаємо, у 2019/2020 маркетинговому році в Україні вирощено трохи більше 98 млн тонн зернових та олійних культур, а експорт може сягнути 60 млн тонн. Висхідний тренд збору врожаю зернових понад 90 млн тонн в Україні триває протягом останніх трьох років. У середньостроковій перспективі валовий врожай в Україні сягатиме 100 млн т та зростатиме далі.