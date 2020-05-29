Єврокомісія схвалила транш Україні на 500 млн євро

Про це рішення повідомила представник Єврокомісії Марта Вечорек, передає «Інтерфакс Україна».

«Комісія від імені ЄС схвалила виділення 500 млн євро кредиту Україні як частини четвертої програми макрофінансової допомоги», — оголосила вона.

З цією виплатою ЄС надав Україні 3,8 млрд євро у вигляді позик макрофінансової допомоги (МФД) із 2014 року. Це найбільша сума МФД, яку ЄС виділив якій-небудь одній країні-партнеру.

Нагадаємо, у березні 2018 року на прохання української сторони Єврокомісія ухвалила рішення розпочати четверту програму макрофінансової допомоги Україні в розмірі 1 млрд євро для підтримки подальшої економічної стабілізації та структурних реформ. Макрофінансова допомога була розбита на два транші у сумі по 500 млн євро кожен. Перший транш був виділений у грудні 2018 року, а другий мав бути виділений після виконання Україною 12 критеріїв, які були виконані у грудні минулого року.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року Україна та ЄС підписали кредитну угоду про надання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на 1 млрд євро та меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплено умови виділення цих коштів. Суму в 1 млрд євро було поділено на два рівні транші, перший із них ЄС перерахував у грудні 2018 року. Отримання другого прогнозувалося на весну 2019 року, однак на той період Україна не виконала низки зобов'язань.

12 грудня 2019 року президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн погодили питання, необхідні для якнайшвидшого виділення другого траншу макрофінансової допомоги Євросоюзу обсягом 500 млн євро.

Горизонтальною умовою виділення останнього траншу, так само як і щодо всіх інших програм макрофінансової допомоги, було продовження співпраці України з МВФ. Останньою умовою для відновлення фінансування з боку МВФ стало ухвалення банківського законодавства.