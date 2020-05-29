Вантажівки змусять платити за проїзд дорогами загального користування — законопроект

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №3544 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування».

Його текст та супровідні документи оприлюднені на офіційному сайті ВРУ.

Зазначається, що метою законопроекту є запровадження плати за проїзд вантажних транспортних засобів, збільшення доходів дорожнього фонду, встановлення справедливого підходу до збору коштів на розвиток доріг від користувачів дорожньої інфраструктури та імплементація європейського законодавства в частині плати за проїзд.

Зокрема, законопроект пропонує запровадити систему збору плати за проїзд по автомобільних дорогах загального користування транспорту з максимальною дозволеною загальною масою 12 т і більше за допомогою супутникових технологій (систем GNSS).

Порядок сплати пропонується розробити з урахуванням вимог та рекомендацій нормативних документів Європейського Союзу. Він визначатиме максимальний розмір плати, її градацію, перелік автомобільних доріг загального користування та їх окремих ділянок, на яких стягується плата, а також органи і установи, відповідальні за функціонування системи оплати, та порядок їх взаємодії.

«Під час внесення змін до чинного законодавства, необхідно визначити Оператора Системи та розробити Технічне Завдання на розробку системи. Відповідно до досвіду країн Європи для функціонування такої Системи створюється компанія — Оператор, яка взаємодіє з державними органами та установами відповідно до їх компетенції. В Україні в якості Оператора може виступити одне з існуючих або новостворених державних підприємств або приватне підприємство, що буде функціонувати на умовах державно-приватного партнерства», — сказано у пояснювальній записці.

На думку авторів, реалізація проекту дозволить забезпечити належне утримання та своєчасний ремонт автодоріг загального користування державного значення та покращити їх технічний стан; виконати ремонт і реконструкцію існуючих мостів і шляхопроводів; здійснювати контроль і моніторинг вантажоперевезень в Україні.

Також очікується, що ухвалення законопроект дозволить забезпечити дієвий контроль за рухом великогабаритних транспортних засобів та небезпечних вантажів; мінімізувати шкоду навколишньому середовищу від викидів шкідливих газів і покращить дорожню інфраструктуру, піднявши її рівень до європейських стандартів.

Водночас, автори розуміють, що прийняття законопроекту спричинить супротив з боку автоперевізників. Тому для успішної реалізації зазначеного проекту пропонують розробити інформаційну стратегію, провести круглі столи з перевізниками та забезпечити комунікацію з основними гравцями ринку з метою максимально можливого врахування їх інтересів.

Крім того, народні депутати зареєстрували законопроєкт №3545 «Про внесення змін до Бюджетного Кодексу України щодо впровадження плати за використання автомобільних доріг загального користування», яким пропонується передбачити спрямування плати за використання автодоріг та коштів від санкцій (штрафи, пеня тощо) за порушення порядку справляння такої плати до державного дорожнього фонду, який створений у складі спеціального фонду Державного бюджету України.