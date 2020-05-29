Уряд не встигає використати Covid-фонд, тому карантин «розтягнуть» або гроші підуть не за призначенням

Кошти Фонду боротьби з коронавірусом, який існує вже майже півтора місяці (з 13 квітня), за 5 тижнів карантину використали лише на 20%.

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки (КШЕ) у своєму телеграм-каналі.

Як зазначається у повідомленні, порядок використання коштів з Фонду був ухвалений 22 квітня, а рішення про перший розподіл коштів — вже 27 квітня.

«Обсяг фонду складає 64,7 млрд грн. На 25 травня урядом було розподілено лише 13,02 млрд грн (або 20%) з коштів фонду. Не розподіленими залишаються 51,6 млрд грн», — пишуть економісти.

За даними Мінфіну, які були отримані за запитом Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління КШЕ, станом на 25 травня кошти з Фонду отримали лише 3 розпорядники:

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства — 6 млрд грн. Ці гроші було спрямовано на надання додаткового фінансування Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Міністерство охорони здоров’я — 3,09 млрд грн. З цих коштів майже 2,99 млрд призначені забезпечити здійснення заходів для боротьби з коронавірусом, а 100 млн грн будуть використані на закупівлю апаратів ШВЛ.

Міністерство соціальної політики — 3,39 млрд грн. З них 1,66 млрд грн буде витрачено на допомогу на дітей ФОПів першої та другої групи спрощеної системи оподаткування та 2,28 млрд грн фінансової допомоги Фонду соціального страхування.

«Іншими словами, як ми і прогнозували раніше, уряд не встигає (або ж не має потреби) використовувати в повному обсязі гроші Ковід-фонду. А оскільки пік епідемії, здається, вже пройдено, не виключено, що в уряду та парламенту виникне велика спокуса або використовувати кошти COVID-фонду на потреби, не пов’язані із карантином, або ж продовжувати карантин якомога довше, адже право на використання коштів COVID-фонду в уряду є лише протягом карантину + 30 днів з його завершення», — зазначають в КШЕ.