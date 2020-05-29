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Трансормація Бізнесу

Ferrexpo в квітні 2020-го виробила рекордну кількість окатишів

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Ferrexpo змогла наростити виробництво в квітні, незважаючи на пандемію.

За підсумками квітня 2020 року Ferrexpo — швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні виробила 1,06 млн.т залізорудних окатишів з власної руди, повідомляє прес-реліз компанії. Це на 12% більше, ніж в аналогічному місяці 2019 року і рекордний показник Ferrexpo за всю її історію.

За 4 місяці поточного року Ferrexpo збільшила виробництво окатишів на 8,8% — до 3,8 млн.т порівняно з 3,5 млн. т за аналогічний період 2019 року. Продажі компанії з січня по квітень зросли на 28% — до 4,1 млн.т порівняно з тим же періодом 2019 року.

"Незважаючи на пандемію COVID-19, Ferrexpo змогла наростити виробництво окатишів в квітні. Ми продовжуємо працювати в режимі забезпечення максимально безпечного виробничого процесу для наших співробітників, забезпечуємо додатковою роботою в порівнянні з минулим роком наших контрагентів (залізницю, порти, енергетиків, постачальників газу та ін.), допомагаємо місцевим громадам у боротьбі з коронавірусом і здійснюємо всі податкові відрахування в повному обсязі до бюджетів різних рівнів", — повідомляє компанія.

На тлі позитивних новин, опублікованих в офіційному повідомленні за підсумками річних зборів акціонерів, акції Ferrexpo виросли майже на 5%, досягнувши позначки в £1,72 за акцію, повідомляє реліз. Після падіння акцій Ferrexpo PLC на Лондонській біржі в березні до £1,016, до кінця травня вони виросли до £1,641.
 

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