Через коронакризу бізнеси частіше звертаються за допомогою фінансових сервісів

Кількість бізнесів, що звертаються за допомогою небанківських фінансових установ, у зв’язку з погіршенням економічної ситуації через пандемію коронавірусу збільшилася.

Про це під час двадцять першої зустрічі марафону «БрейнШторм марафон» повідомив голова правління венчурного корпоративного інвестиційного фонду «FinStream», власник заставного сервісу, в який входять бренд Cronvest, фінансова компанія «К2000» та КУА «Юніті», співінвестор платформи БІЗНЕС 100 Сергій Позняк.

«Банки у зв’язку з поглибленням ризикової ситуації практично згорнули фінансування. Державна програма 5-7-9% сформувала відкладений попит, бо люди чекали цих обіцяних дешевих грошей і не дочекалися. Багато бізнесів у цьому очікуванні закрилося, а інші, побачивши ці живі приклади втрати бізнесу, часу та грошей, почали звертатися за фінансуванням саме до фінансових компаній та до інвестиційних сервісів», — говорить він.

Крім того, змінилася і структура клієнтів, які звертаються за інвестиціями. Стало багато аграріїв. До того ж, вони збільшили середній чек фінансування.

«Якщо раніше воно було на рівні 1-2 млн грн на одну компанію, то зараз це близько 3,5-5 млн грн», — говорить Сергій Позняк.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбуватиметься кожного робочого дня з 11:00 до 11:30

Зустрічі в рамках марафону модерує Володимир Чеповий, співзасновник та шеф-редактор журналу БІЗНЕС.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут: