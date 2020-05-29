Об’єкти Євро-2012 хочуть дофінансувати на 902 млн грн та ввести в експлуатацію

Харківський та Львівські аеропорти, НСК «Олімпійський», Арена Львів та стадіон «Скіф» можуть бути дофінансовані та повністю введені в експлуатацію.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

«У розрізі НСК «Олімпійський» — це декілька конкретних точок: сам стадіон, касовий павільйон, зона гостинності та електропідстанція. Після доопрацювання з Міністерством фінансів України на наступному тижні буде розпочато процес погодження Постанови, яка дозволить реалізувати дофінансування об’єктів ЄВРО-2012», — написав він.

Прогнозний обсяг фінансування для завершення будівництва вищевказаних об’єктів та введення їх в експлуатацію, в рамках виконання визначених порядком заходів, складає 902 млн грн., з яких 583,04 млн грн. є предметом розгляду судовими інстанціями відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень.

За його словами, також передбачається проведення спеціального будівельно-технічного аудиту, за підсумками якого можна буде реально оцінити реальну вартість робіт для дофінансування.

«Саме фінансування буде відбуватися за рахунок коштів, які вже знаходяться на рахунках Державного підприємства «Фінансування інфраструктурних проектів» (з 2016 року правонаступник Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів)», — зазначив Олег Немчінов.