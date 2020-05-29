Аеропорт "Бориспіль" змушений взяти кредит в $10 млн від Альфа-банку

Доходи підприємства впали більш ніж на 90%.

Державне комерційне підприємство Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) уклало кредитний договір в $10 млн від Альфа-банку (Київ). Про це з посиланням на Інтерфакс-Україна повідомляє БізнесЦензор.

Керівництво аеропорту пояснює, що змушене шукати додаткове фінансування для підтримки нормальної роботи, оскільки цивільна авіація зазнала найбільших втрат через карантин, пов`язаний з COVID-19.

"Доходи впали більш ніж на 90%, і ми змушені звертатися за допомогою до держави і фінансових партнерів. Альфа-Банк ( Україна) — комерційний банк, який підтримав нас кредитними коштами. Завдяки цій підтримці ми зможемо поступово відновлювати свою діяльність", — підкреслив Павло Рябікін, гендиректор "Борисполя".

За даними аеропорту, він несе збитки від карантинних заходів у 380 млн грн на місяць. Керівництво "Борисполя" просить Мінінфраструктури, до сфери управління якого він входить, дозволити динамічно змінювати його фінансовий план у зв'язку з кризою.

За даними НБУ, найбільші акціонери Альфа-Банку — Михайло Фрідман (31,483767%), Герман Хан (20,085856%), Олексій Кузьмічов (15,638704%), Петро Авен (11,881235%) і UniCredit S. p.A. (Італія, 9,484448%). За розміром загальних активів (87,586 млрд грн) Альфа-Банк займав 6-е місце серед 75 діючих банків.