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29
Пт., трав.
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Трансормація Бізнесу

ЄБРР запускає безкоштовну навчально-консультативну програму для бізнесу

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Європейський банк реконструкції та розвитку запускає безкоштовну навчально-консультативну онлайн-програму для підтримки бізнесу.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив старший радник з зовнішніх зв’язків у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Антон Усов.

Зокрема, він зазначив, що програма стосуватиметься мікро-, малих і середніх підприємств, які зіштовхнулися з економічними наслідками пандемії коронавірусу в 30 країнах операцій ЄБРР.

“Програма ЄБРР під назвою “Антикризові ноу-хау”, розміщена на створеному Банком майданчику “Академія ноу-хау”, являє собою єдиний навчальний ресурс, де підприємці можуть отримувати практичну допомогу, в тому числі знайомитися з навчальними матеріалами та отримувати консультації про роботу в умовах кризи від галузевих експертів, а також брати участь в професійних форумів, присвячених обговоренню” - написав Усов.

Очікується, що ця програма охопить близько 10 тис. підприємців, які отримають консультації за цілою низкою аспектів антикризового управління.

Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням www.ebrdknowhowacademy.com.

ЄБРР бізнес малий та середній бізнес МСБ навчання коронавірус