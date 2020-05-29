ЄБРР запускає безкоштовну навчально-консультативну програму для бізнесу

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив старший радник з зовнішніх зв’язків у країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії Антон Усов.

Зокрема, він зазначив, що програма стосуватиметься мікро-, малих і середніх підприємств, які зіштовхнулися з економічними наслідками пандемії коронавірусу в 30 країнах операцій ЄБРР.

“Програма ЄБРР під назвою “Антикризові ноу-хау”, розміщена на створеному Банком майданчику “Академія ноу-хау”, являє собою єдиний навчальний ресурс, де підприємці можуть отримувати практичну допомогу, в тому числі знайомитися з навчальними матеріалами та отримувати консультації про роботу в умовах кризи від галузевих експертів, а також брати участь в професійних форумів, присвячених обговоренню” - написав Усов.

Очікується, що ця програма охопить близько 10 тис. підприємців, які отримають консультації за цілою низкою аспектів антикризового управління.

Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням www.ebrdknowhowacademy.com.