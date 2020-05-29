Саакашвілі закликає бізнеси записувати відео про свої проблеми

Голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі закликав представників українського бізнесу записувати відео, у яких розповідати про свої проблеми.

Про це він зазначив у своєму дописі на фейсбук.

Усі відео він пообіцяв ретельно переглянути та обговорити з президентом Володимиром Зеленським.

“Я хочу допомогти бізнесу звернутися до президента з конкретних питань. Якщо це буде звернення з проханням профінансувати якийсь проект — я не зможу вам в цьому допомогти, це не в моїх повноваженнях. Але в моїх повноваженнях міняти законодавчу нормативну базу і щоденну практику, щоб ви позбулися чиновницького свавілля і дурних регуляцій — ось в цьому я можу вам допомогти”, - зазначив він.

Саакашвілі закликав записувати відео з конкретними пропозиціями того, що потрібно змінити законодавчо, щоб вести бізнес в Україні стало легше, та опублікувати його на фейсбук, інстаграм або ютюб з хештегом #ГоворитьБізнес, щоб його легше було знайти в соцмережах. Бажано, щоб відео були не довше 5 хвилин.

“Я готовий розглядати всі ваші пропозиції і дуже хочу, щоб ви їх прислали якомога більше. Я — ваш лобіст і разом з вами хочу досягати конкретних результатів!”, - говорить Саакашвілі.