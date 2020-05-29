Освітня форма: П'ять трендів ринку бізнес-освіти…

Алевтина Кудінова

Подушка безпеки: переваги фонду гарантування кредитів…

Богдан Яськів

ПрОтруєння: Чому Україна не може утилізувати…

Наталія Колос

Питання виживання: влада має стати справедливим…

Віталій Антонов

Благо і шкода: Про нові норми…

Анна Замазєєва

Подвійна гра: Традиційні офіси та коворкінги…

Вікторія Горулько

Пусті обіцянки: Чому антикризова підтримка бізнесу…

Галина Хейло

Не стій під стрілою: будівельникам просто…

Андрій Рижиков

Спліт-система: як жити далі небанківському фінансовому…

Дмитро Леонов

29
Пт., трав.
wooman
Трансормація Бізнесу

Саакашвілі закликає бізнеси записувати відео про свої проблеми

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі закликав представників українського бізнесу записувати відео, у яких розповідати про свої проблеми.

Про це він зазначив у своєму дописі на фейсбук.

Усі відео він пообіцяв ретельно переглянути та обговорити з президентом Володимиром Зеленським.

“Я хочу допомогти бізнесу звернутися до президента з конкретних питань. Якщо це буде звернення з проханням профінансувати якийсь проект — я не зможу вам в цьому допомогти, це не в моїх повноваженнях. Але в моїх повноваженнях міняти законодавчу нормативну базу і щоденну практику, щоб ви позбулися чиновницького свавілля і дурних регуляцій — ось в цьому я можу вам допомогти”, - зазначив він.

Саакашвілі закликав записувати відео з конкретними пропозиціями того, що потрібно змінити законодавчо, щоб вести бізнес в Україні стало легше, та опублікувати його на фейсбук, інстаграм або ютюб з хештегом #ГоворитьБізнес, щоб його легше було знайти в соцмережах. Бажано, щоб відео були не довше 5 хвилин.

“Я готовий розглядати всі ваші пропозиції і дуже хочу, щоб ви їх прислали якомога більше. Я — ваш лобіст і разом з вами хочу досягати конкретних результатів!”, - говорить Саакашвілі.

Володимир Зеленський бізнес МСБ Міхеіл Саакашвілі Рада реформ України