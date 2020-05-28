В Одесі створять зону подібну до вільної економічної зони

В Одеса буде створена зона пріоритетного розвитку (ЗПР) з особливим юридичним статусом, суть якого полягає в пільгових умовах ведення бізнесу для національних і іноземних підприємців..

Відповідну Концепцію 28 травня схвалив виконавчий комітет Одеської міської ради.

«У всіх країнах є нормою створення пільгових умов оподаткування або компенсаційних механізмів для розвитку бізнесу. Більше того, вже сьогодні є інвестори, які готові зайти в наше місто за умови, що їм будуть створені пільгові умови», – наголосив одеський міський голова.

За словами мера, в основу проекту покладений іноземний досвід колег з міст Клайпеда (Литва) і Нінбо (Китай).

В Одесі проект буде реалізований на Полях фільтрації. На даний час це єдина вільна територія в місті, яка ніяк не задіяна й не приносить громаді коштів. На першому етапі до початку роботи вже готові 47 га. Всього ж для пілотного проекту необхідно 100-200 га.

Мер Одеси також підкреслив, що освоєння частини Полів фільтрації фактично почалося з 2001 року, та зараз там вже працюють 5 компаній, які надають понад 1 тис. робочих місць одеситам, а до бюджету міста надходить понад 25 млн гривень.

«У планах міста – в рази збільшити наявні показники за рахунок продовження реновації депресивних територій міста. Розглядається екологічно безпечне, експортно-орієнтоване виробництво», — сказав Геннадій Труханов.

Як раніше повідомляв сайт «Української служби інформації» з посиланням на екс-голову Одеської ОДА Сергія Гриневецького, в Одесі давно говорять про розвиток зони вільної торгівлі, однак центральні органи влади «боязко до цього ставляться». При цьому пропонована концепція, за його словами, розроблена виходячи з умов децентралізації, і одним з головних її питань є визначення спеціалізації обговорюваної зони.

Для підприємців, які будуть вести в цій зоні свій бізнес, хочуть запропонувати особливі економічні умови: мерія обіцяє компенсувати суму сплачених місцевих податків (єдиний податок і податок на доходи фізосіб). Перші два роки обіцяють повертати до 75%, 3-4 рік — до 50%, 5-10 років роботи — до 25%.

За інформацією сайту, директор департаменту економічного розвитку Сергій Тетюхін вважає, що на рівні держави для успішної реалізації пропонованого проекту інвестора слід звільнити від сплати ПДВ і мита.

«Якщо інвестор хоче зробити щось хороше – привести сюди обладнання, створити робочі місця, чому він повинен ще заплатити 20% державі і митний збір в районі 5%? Потрібно приймати зміни до митного кодексу та чинного законодавства — воно втратило свою актуалізацію в зв'язку з децентралізацією», — говорить Тетюхін.