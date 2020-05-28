Пішов з життя колишній головний редактор БІЗНЕСа Ігор Сергєєв

27 травня 2020 року від інфаркту помер Ігор Сергєєв, який обіймав посаду головного редактора журналу БІЗНЕС в 2008-2014 роках

В "Бліц-Інформ" вперше Ігор Михайлович Сергєєв прийшов 7 травня 1997 р. на посаду заступника редактора відділу "Промисловість". Пізніше — очолював відділ до 2003 року.

В редакцію БІЗНЕСа Ігор Михайлович повернувся 2006 року. Головним редактором був призначений 2008 року. Обіймав посаду до вересня 2014 р.

Під його головуванням журнал пережив не одну буремну кризу. Професійності та повазі до справи він навчив безліч журналістів, які сьогодні працюють в українських медіа. І спогади, якими рясніє соціальна мережа, найкращий доказ шанобливого ставлення до Вчителя.

Колектив БІЗНЕСа вислювлює щирі співчуття родині та близьким померлого.

Прощання з Ігорем Сергєєвим відбудеться 30 травня о 10.30 на Байковому кладовищі, м.Київ.