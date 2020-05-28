Українські «космічні» стартапи зможуть отримати кредит від Amazon

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного космічного агентства України.

«Activate поєднує в собі великі переваги для розвитку бізнесу, включаючи доступ до сучасних технологій, технічну підтримку і можливість подати заявку та отримати кредит на суму від $1000 на команду», — повідомляють у ДКАУ.

Також зазначається, що за допомогою кредиту можна отримати інтегрований набір сервісів, у якому є все необхідне для повноцінної розробки своєї програми: доступ до центрів обробки даних, можливість вибору платформи для хмарних обчислень, машинне навчання з високопродуктивною обчислювальною інфраструктурою та підтримка експертів на всіх етапах стартапу.

Згідно з повідомленням, Amazon готова залучати до українських проектів своїх архітекторів для обговорення та участі у майбутніх заходах.

«Така потужна підтримка дозволить Yangel Big Bang мати сучасну платформу для розвитку своїх ідей. Це надасть нові можливості для наших проектів вийти за рамки наявних в Україні технологій і мислити масштабно», – говорить керівниця програми Марія Яроцька.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Державне космічне агентство запустило онлайн-программу Yangel Big Bang, яка буде відбирати стартапи, пов’язані з космосом на акселерацію і навчання. Стартап має бути пов’язаний із супутниками (дизайн та виготовлення, технології), запуском та виготовленням ракет і безпілотників, космічний туризмом, видобування ресурсів у космосі тощо.