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Трансормація Бізнесу

Через карантин МАУ звільнить 900 співробітників

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Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розпочала процес вимушеного скорочення 900 співробітників через закриття авіасполучення у зв'язку з введеними Україною протиепідемічними карантинними заходами.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення прес-служби компанії.

«Наразі менеджмент компанії вживає всіх можливих заходів зі скорочення витрат і генерування доходів від разових рейсів. Наша ціль — зберегти компанію і ключовий персонал, зокрема льотний. На превеликий наш жаль, суттєве зниження обсягів діяльності авіакомпанії спричинило вимушене скорочення 900 високопрофесійних співробітників МАУ», — наведено у повідомленні слова президент «МАУ» Євгена Дихне.

У прес-службі авіаперевізника також повідомили, що МАУ вже розпочала процес скорочення персоналу відповідно до законодавства, що потребуватиме щонайменше двох місяців.

Дихне наголосив, що у зв'язку з введенням із 17 березня цього року обмежувальних заходів на регулярні пасажирські авіаперевезення, робота МАУ була практично зупинена.

У компанії також зазначили, що далекомагістральний флот МАУ також буде скорочено.

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