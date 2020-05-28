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Трансормація Бізнесу

Київ може повернутися до посиленого карантину

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Київ може повернутися до карантинних обмежень, якщо загальна кількість нових випадків коронавірусу за останні 7 днів складе понад 24 людини на 100 тис. населення.

Про це сер Києва Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають «Українські Новини».

«Ми поступово послаблюємо обмеження. Спостерігаємо, як в цій ситуації буде поширюватися вірус. Головне – щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Якщо кількість хворих коронавірусом буде збільшуватися, у нас є алгоритм дій. Київ визначив умови, при яких місту доведеться повернутися до карантину», — сказав він.

За словами Кличка, комісія з надзвичайних ситуацій міста прийняла рішення про умови, при яких столиця може призупиняти введені ослаблення.

«Це може статися в такій ситуації: якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів складе більше 24 осіб на 100 тис. населення; якщо завантаженість ліжок у медичних закладах, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком коронавірусу, буде більше 75%», — заявив він.

Кличко просить киян дотримуватися правил безпеки — не нехтувати масками, соціальною дистанцією, уважно ставитися до свого здоров'я.

Київ коронавірус карантин