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29
Пт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Forbes склав рейтинг ста найбагатших бізнесменів України

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Видання «Forbes Україна» вперше з 2016 року опублікувало рейтинг 100 найбагатших бізнесменів України. Їх сукупні статки перевищили $31 млрд.

Про це повідомляє російський Forbes, який опублікував український рейтинг на своєму сайті.

На першому місці виявився гірничо-металургійний магнат Рінат Ахметов, чий статок журнал оцінив у $2,8 млрд.

«У порівнянні з піковим 2013-м роком статок найбагатшого українця скоротився майже в шість разів», — пише видання.

Друге місце в списку найбагатших українців займає власник групи «Інтерпайп» Віктор Пінчук зі статком у $1,4 млрд.

На третьому місці — Петро Порошенко з $1,4 млрд. П’ятий президент повернувся у список доларових мільярдерів після пʼятирічної відсутності. У 2014 році його статки оцінювалися в $1,3 млрд, в 2015 році американський Forbes перестав вважати його мільярдером. Тоді ж «Forbes Україна» оцінило статки Порошенка в $750 млн.

Всього в рейтингу вісім людей зі статками не нижче $1 млрд.

Двоє займають одну сходинку — подружжя Олександр і Галина Герега, співвласники мережі гіпермаркетів «Епіцентр».

Замикає список мільярдерів з оцінкою статків в $1 млрд Ігор Коломойський.

Поріг відсікання в рейтингу найбагатших — $95 млн.

Номер 100 в списку отримав співвласник мережі супермаркетів «Таврія В» Борис Музальов.

У девʼяти бізнесменів з рейтингу основою статків є IT. Найбагатший з них — засновник сервісу для систематизації файлів з кодом GitLab 32-річний Дмитро Запорожець ($560 млн, № 13).

У рейтинг також увійшов співзасновник сервісу Revolut Влад Яценко ($300 млн, № 27).

У $250 млн оцінили статки кожного із засновників сервісу перевірки правопису Grammarly, в 2019 році оціненого в $1 млрд, Олексія Шевченка (№ 35), Максима Литвина (№ 36) і Дмитра Лідера (№ 37).

Також до рейтингу увійшли Дмитро Фірташ ($370 млн, № 24), глава алкогольного холдингу Global Spirits, що володіє горілчаним брендом «Хортиця», Євген Черняк ($295 млн, № 30) і Павло Фукс ($155 млн, № 51).

У першу десятку рейтингу увійшли:

  • Рінат Ахметов — $2,8 млрд. Джерело: металургія, ПЕК;
  • Віктор Пінчук — $1,4 млрд. Джерело: металургія;
  • Петро Порошенко — $1,4 млрд. Джерело: харчова промисловість;
  • Олександр Герега, Галина Герега — $1,3 млрд. Джерело: роздрібна торгівля, АПК;
  • Геннадій Боголюбов — $1,2 млрд. Джерело: ПЕК, інвестиції;
  • Юрій Косюк — $1,1 млрд. Джерело: АПК, харчова промисловість;
  • Костянтин Жеваго — $1,1 млрд. Джерело: металургія;
  • Ігор Коломойський — $1 млрд. Джерело: ПЕК, інвестиції;
  • Вадим Новинський — $810 млн. Джерело: металургія;
  • Олександр Ярославський — $725 млн. Джерело: нерухомість, металургія, фінанси.
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