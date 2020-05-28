У Харкові відкрили першу консалтингову зону для підприємців «Дія.Бізнес»

Перша консалтингова зона для підприємців «Дія.Бізнес» відкрилася у Харкові.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства цифрової трансформації у фейсбук.

Зокрема зазначається, що ця зона буде офлайн-складовою масштабного національного проєкту «Дія.Бізнес».

«Ми плануємо створити мережу таких центрів підтримки для підприємців всією Україною. Протягом 2020 року Мінцифра збирається запустити три консалтингові зони», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що згодом кожен підприємець зможе отримати фахові консультації в напрямках систематизації бізнес-процесів, фінансового менеджменту, HR, маркетингу, продажів, юридичної підтримки, грантів тощо.

Окрім отримання консультацій, підприємці зможуть взяти участь у бізнес-конференціях та освітніх заходах для підприємців, орендувати простір для проведення власних заходів чи протестувати свій продукт на pop-up локації перед виходом на ринок.

Крім того, повідомляється, що одночасно з відкриттям консалтингової зони в Харкові з’явиться можливість онлайн-консультацій підприємців за допомогою сервісів відеозв’язку на порталі Дія.Бізнес за посиланням: https://business.diia.gov.ua.