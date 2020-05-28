Нафти Росії вистачить на 35 років видобутку, природного газу — на 50

Розвіданих запасів на родовищах нафти в Росії вистачить на 35 років видобутку, природного газу — більше ніж на 50 років.

Про це повідомляє РБК з посиланням на звіт Рахункової палати Росії про результати експертно-аналітичного заходу «Аналіз відтворення мінерально-сировинної бази РФ в 2015-2019 роках».

У звіті також зазначено, що важковидобувна нафта становить 65% всіх запасів. Без її обліку нафти вистачить на 20 років видобутку.

У Рахунковій палаті зазначили, що приріст запасів газу є нижчим від видобутку, а приріст запасів нафти перевищує її видобуток лише незначно. У той же час потенціал відкриття великих родовищ в освоєних рудних і нафтогазоносних провінціях фактично вичерпаний. При цьому освоєння ресурсів ускладнюється інвестиційними ризиками і труднощами їх видобутку у віддалених регіонах країни.

У березні 2019 року Мінприроди оцінило запаси нафти в Росії у 40 трлн руб., а природного газу — в 11 трлн руб. За даними відомства, сукупна вартість всіх мінеральних і енергетичних ресурсів (нафта, газ, золото, мідь, залізна руда, вугілля енергетичне і бурий, алмази) склала 55,24 трлн руб.