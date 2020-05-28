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Трансормація Бізнесу

Виноградарі та винороби просять зменшити податкове навантаження та ввести мита на імпорт алкоголю

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Українські виноградарі та винороби звернулися до президента та уряду з проханням зменшити податкове навантаження для мінімізації економічних наслідків пандемії COVID-19 і загальнонаціонального карантину.

Про це повідомляє «Інтерфакс Україна» з посиланням на повідомлення прес-служби компанії Bayadera Group.

Зазначається, що звернення підтримали понад 50 виноградарських господарств і найбільші виноробні підприємства України.

«У відкритому листі запропонували, зокрема, запровадити спеціальний режим оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників, що займаються вирощуванням багаторічних насаджень, виноградарством і виноробством. У зв'язку з погіршенням економічної ситуації в галузі та несприятливими кліматичними умовами в Причорноморському регіоні цього року закликають скасувати деякі податкові збори та зменшити фінансове навантаження», — йдеться у повідомленні Bayadera Group.

Крім того, у зв'язку з негативними наслідками пандемії національні виробники закликають уряд підтримати їх шляхом надання лояльніших умов представлення в торговельних мережах, збільшення частки українського вина і запровадження мит як захисного механізму.

«Суттєве зростання імпорту алкогольних напоїв в Україні спостерігається протягом останніх трьох років. Наприклад, у торговельних мережах за підсумками 2019 року частка імпортної продукції у грошовому вираженні становить: вин — 58%, ігристих вин — 51%, вермутів та аперитивів — 69%», — зауважили в Bayadera Group.

Виноградарі та винороби сподіваються, що з огляду на скрутну ситуацію, яка склалася внаслідок пандемії та запровадження карантину, влада вживе запропонованих заходів найближчим часом.

податки алкоголь виноробство коронавірус мито виноробна галузь