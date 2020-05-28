Ухвалення закону про річковий транспорт привабить більше інвесторів з ЄС

Європейський Союз розраховує, що закордонні інвестори будуть готові до інвестицій в Україну після ухвалення закону «Про внутрішній водний транспорт».

Про це заявив посол ЄС Матті Маасікас у спілкуванні з журналістами в середу, повідомляє «Європейська правда».

Посол, зокрема, підтримав закон, який був попередньо схвалений у Верховній раді.

«Євросоюз дуже гаряче підтримує закон про внутрішній водний транспорт і чекає на його ухвалення у другому читанні», – заявив він.

За його словами, ухвалення цього закону, який має привести українське законодавство у відповідність до європейського, є зобов’язанням України за Угодою про асоціацію, але водночас дозволить Україні активніше використовувати водні шляхи.

«Зараз лише 10% потужностей Дніпра використовуються», – заявив він.

Серед іншого, законодавство має поліпшити конкуренцію на ринку та збільшить інвестиції.

«Потрібно встановити рамки, рівні права для тих, хто працює на цьому ринку, і ми сподіваємося, що це буде передбачено у цьому законі. Після прийняття цього закону (до українського ринку водних шляхів) надходитиме більше інвестицій з європейського боку. Європейський інвестиційний банк та ЄБРР вже висловили свою зацікавленість у цьому», – розповів Маасікас.

За словами міністра Владислава Криклія, уряд розраховує на ухвалення закону «Про внутрішній водний транспорт» в червні.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, Верховна Рада України у першому читанні прийняла законопроект 1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Його підтримали 243 нардепи. Вважається, що прийняття цього закону в цілому дозволить збільшити потік вантажів до 30 млн тонн на рік, хоча у 1990 році він становив майже 67 млн тонн.

Також повідомлялося, що представники української бізнес-спільноти мають суттєві зауваження до тексту законопроекту «Про внутрішній водний транспорт» та просять врахувати застереження експертів між першим та другим його читанням у Верховній Раді.