ЄІБ надасть «Укрпошті» 30 млн євро кредиту на модернізацію логістичної мережі

Європейський інвестиційний банк надасть фінансування в розмірі 30 млн євро на модернізацію логістичної мережі «Укрпошти», включаючи інвестиції в нові сортувальні вузли та склади, а також інвестиції в відповідну IТ-інфраструктуру.

Відповідний проект рада директорів схвалила 15 травня, передає «Інтерфакс-Україна».

«Інвестиції допоможуть забезпечити якість універсального поштового обслуговування для підприємств і споживачів за доступними цінами. Крім того, інвестиції дозволять удосконалити поштові та логістичні системи «Укрпошти» для задоволення потреб внутрішніх і міжнародних ланцюжків поставок», — наголошується в коментарі банку.

ЄІБ також вказує, що ця операція покривається гарантією політичного ризику Євросоюзу для кредитів ЄІБ за межами ЄС.

Загальна вартість цього проекту становить близько 62 млн євро, однак інші джерела співфінансування ЄІБ не уточнює.

Як раніше повідомлялося, згідно з фінпланом «Укрпошта» планує залучити в 2020 році кредитні ресурси в Європейському банку реконструкції та розвитку і в ЄІБ на суму 1,722 млрд грн під реалізацію проектів «Сільське відділення» і «Логістична мережа», але сплата відсотків по ним не планується в 2020 року в умовами кредитного договору.

Також «Укрпошта» у 2020 році планує запустити пересувні відділення в п'яти областях, а до 2024 року — вийти на прибуток більше 1 млрд грн.