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28
Чт., трав.
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Трансормація Бізнесу

БІЗНЕС запрошує на зустріч з Миколою Іващуком у рамках «БрейнШторм марафону»

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Під час ефіру презентуємо кейс успішної співпраці в рамках проєкту «Трансформація бізнесу»

У п’ятницю 29 травня об 11:00 відбудеться двадцять перша зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Гості ефіру:

  • Сергій Позняк, співінвестор платформи БІЗНЕС 100, голова правління венчурного корпоративного інвестиційного фонду «FinStream», власник заставного сервісу, в який входять бренд Cronvest, фінансова компанія «К2000» та КУА «Юніті»;
  • Микола Іващук, генеральний директор ПП «СтарМакс»

Тема ефіру: «РЯТІВНИЙ ЖИЛЕТ» для МСБ: як скористатися?

В рамках онлайн-зустрічі розкажемо про успішний кейс співпраці бізнесу з інвестором у рамках проєкту «Трансформація бізнесу»

До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.

Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».

Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.

Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.

Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».

Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:

Бізнес100 Володимир Чеповий Сергій Позняк