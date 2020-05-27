БІЗНЕС запрошує на зустріч з Миколою Іващуком у рамках «БрейнШторм марафону»

Під час ефіру презентуємо кейс успішної співпраці в рамках проєкту «Трансформація бізнесу»
У п’ятницю 29 травня об 11:00 відбудеться двадцять перша зустріч марафону «БрейнШторм марафон» на тему «Трансформація бізнесу. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Гості ефіру:
- Сергій Позняк, співінвестор платформи БІЗНЕС 100, голова правління венчурного корпоративного інвестиційного фонду «FinStream», власник заставного сервісу, в який входять бренд Cronvest, фінансова компанія «К2000» та КУА «Юніті»;
- Микола Іващук, генеральний директор ПП «СтарМакс»
Тема ефіру: «РЯТІВНИЙ ЖИЛЕТ» для МСБ: як скористатися?
В рамках онлайн-зустрічі розкажемо про успішний кейс співпраці бізнесу з інвестором у рамках проєкту «Трансформація бізнесу»
До діалогу запрошуємо підприємців, які знаходяться у пошуку рішень для переформатування бізнесу під час кризи.
Нагадуємо, що Журнал «Бізнес» та співінвестори платформи БІЗНЕС 100 проводять серію онлайн-стрімів «БрейнШторм марафон» з загальною темою «Бізнес відродження. Економіка МАЙБУТНЬОГО».
Це цикл розмов про трансформаційні стратегії та ідеї з власниками бізнесу. Кожен раз тема буде окремою, але так чи інакше вона торкнеться питань, які сьогодні хвилюють суспільство.
Трансляція відбувається кожного робочого дня з 11:00 до 11:30.
Місце зустрічі: YouTube-канал Журналу «БІЗНЕС».
Переглянути попередні ефіри марафону можна тут:
- Розмова з Олександром Громико
- Розмова з Русланом Савчишиним
- Розмова з Романом Процаком
- Розмова з Ігорем Ліскі
- Розмова з Олександром Кардаковим
- Розмова з Віталієм Ільченком та Олександром Кіктенком
- Розмова з Олександром Соколовським
- Розмова з Юрієм Сивицьким
- Розмова з Даніілом Шуфані
- Розмова з Сергієм Позняком та Юрієм Кріпченком
- Розмова з В'ячеславом Лисенком
- Розмова з Сергієм Сидоруком
- Розмова з Вадимом Притуляком
- Розмова з Юрієм Кривошеєю
- Розмова з Ольгою Махнюк
- Розмова з Володимиром Чеповим
- Розмова з Олегом Грамотенком
- Розмова з Віктором Поліщуком
- Розмова з Володимиром Дериведмедем
- Розмова з Анатолієм Амеліним