Видатки держбюджету у першому кварталі виконувалися найгірше за останні 5 років — Рахункова палата

Про це заявив Голова Рахункової палати Валерій Пацкан за результатами аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2020 рік у першому кварталі, передає прес-служба Рахункової палати.

«Невиконання плану видатків загального фонду в першому кварталі поточного року становить 28,3 млрд грн, або 11%. І це найбільший як абсолютний, так і відносний показник невиконання з 2015 року», – зазначив він.

Головні розпорядники коштів вже у січні ініціювали перерозподіли і передачу бюджетних призначень, що є наслідком неналежного планування. Окрім того, Кабінет Міністрів України і головні розпорядники вкотре не забезпечили своєчасну розробку та затвердження документів, зокрема паспортів бюджетних програм, необхідних для початку проведення видатків.

«Вже у першому кварталі стали очевидними прорахунки при підготовці проекту державного бюджету на 2020 рік, на яких наголошувала Рахункова палата. Тоді нас не почули. Як наслідок, у січні–березні не здійснювалися деякі видатки на освіту, охорону здоров’я, будівництво спортивних об’єктів загалом на 1,1 млрд грн», – заявив Валерій Пацкан.

За його словами, джерелом проведення цих видатків мала бути плата за ліцензії на діяльність у сфері азартних ігор. Однак законопроект, який врегульовує такі надходження до державного бюджету, досі не ухвалено.

Своєчасне і повне здійснення видатків обмежувалося недонадходженнями до державного бюджету.

«Загалом у січні–березні цього року план надходжень загального фонду державного бюджету не виконано на 45 млрд грн, або 14%», – сказав Голова Рахункової палати.

До цього призвело, насамперед, недонадходження 27 млрд грн (13%) запланованих на 1-й квартал 2020 року доходів, в тому числі 20 млрд грн (або 23%) від Державної митної служби і 6,5 млрд грн (6%) від Державної податкової служби. Внаслідок погіршення ситуації на зовнішніх ринках капіталів і неотримання макрофінансової допомоги ЄС недонадходження державних зовнішніх запозичень становило 17 млрд грн (33%).

Валерій Пацкан зазначив, що державний бюджет у першому кварталі 2020 року виконувався в умовах зниження реального ВВП на 1,5% та промислового виробництва – на 5%.

Скорочення імпорту товарів і послуг на 4,4% замість прогнозного зростання стало одним із чинників невиконання плану окремих податків у звітному періоді, частка яких становить майже 40% в загальній сумі доходів бюджету. Так, за рахунок цього чинника до бюджету не надійшло 9,5 млрд грн ПДВ із ввезених на митну територію України товарів.

Відмінність фактичного обмінного курсу гривні від прогнозного призвела до недоотримання 6,7 млрд грн доходів державного бюджету.