За «кредитними канікулами» до банків звернулося від 10 до 40% клієнтів – опитування

Дуже незначна частина клієнтів звернулася до банків для оформлення «кредитних канікул».

Про це з посиланням на результати власного опитування банкірів повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Наприклад, заступник голови правління з питань роздрібного бізнесу Укрсиббанку Костянтин Лежнін, зазначає, що частка малого й середнього бізнесу (МСБ), який звернувся до банку з метою реструктуризації кредитів, дуже незначна. Тому банк планує запуск додаткових програм підтримки клієнтів, зокрема, спеціальні програми адаптації графіків погашення заборгованості.

«Вони розроблені для клієнтів, які реально постраждали через обмеження в період карантину - відсутність роботи або зупинення бізнес-діяльності. Приватні особи можуть залишити заявку на участь у програмі на сайті банку, а компанії – звернувшись до своїх персональних менеджерів», – пояснив він.

За словами виконавчого директора напряму корпоративного бізнесу і МСБ Кредобанку Євгена Заіграєва, серед представників МСБ, з якими працює Кредобанк, зацікавленість у канікулах продемонстрували менше ніж 15% позичальників. На його думку, «кредитні канікули» потрібні не всім, і не всі клієнти ними скористаються. Проте, в разі продовження карантину до осені або до кінця року кількість заявок на канікули може зрости.

Як повідомив директор корпоративного бізнесу Райффайзен Банку Аваль Руслан Співак, для реструктуризації кредитів до банку звернулися близько 10% клієнтів-представників великого бізнесу та 30% – малого.

За словами директора департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Миколи Войтківа, звернення для оформлення «кредитних канікул» надходили до банку переважно від клієнтів фізосіб-підприємців (ФОП).

«Більшість таких позичальників просили тільки перенести сплату тіла платежу, при цьому забезпечуючи повне обслуговування відсотків за кредитом», – додав він.

Водночас у прес-службі Ощадбанку повідомили, що завдяки «кредитним канікулам» банку вдалося зберегти кредитний портфель і стримати зростання непрацюючих кредитів.

«Десь від 20% до 40% клієнтів залежно від регіону звернулися до банку з метою реструктуризації кредитів. Жодному клієнтові не було відмовлено, всім було запропоновано варіанти «кредитних канікул», – наголосили в банку.

Прес-служба Ощадбанку також уточнила, що наразі банк працює над вивченням проблем бізнесу, який зазнав збитків під час карантину, а також над індивідуальними графіками повернення кредитів улітку.

«Це дасть бізнесу можливість вийти на рівень дохідності, який був до березня 2020 року», – додали у прес-службі.