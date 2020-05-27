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28
Чт., трав.
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Трансормація Бізнесу

Українські виробники протиепідемічних товарів працюють у неконкурентних умовах — голова ФРУ

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Українські виробники товарів протиепідемічного захисту працюють в неконкурентних умовах.

Про це під час засідання Кабінету міністрів України заявив голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник.

За його словами, на сьогоднішній день на завезення костюмів, масок чи медтехніки для боротьби з COVID з закордону діє звільнення від мита. При цьому український виробник тих самих засобів захисту завозить сировину і мито сплачує. Відповідно, працює в неконкурентних умовах.

Крім того, в Україні немає лабораторії, яка могла б сертифікувати медичні костюми українського виробництва, і українські виробники не можуть пройти таку сертифікацію, а китайські — завозять без неї.

«Щодня ми, як бізнес, як економіка, як інвестори, втрачаємо. І сьогоднішнє рішення щодо експорту товарів протиепідемічного захисту – це втрата для української економіки», — сказав Дмитро Олійник.

Як раніше повідомляв БІЗНЕС, 27 травня на засіданні Кабінету міністрів України було ухвалено рішення про продовження заборони на експорт товарів протиепідемічного призначення до 1 липня. Тоді як 14 травня заступник міністра мінекономрозвитку – торговий представник України Тарас Качка запевняв, що у Мінекономрозвитку не відкидають можливості зняти заборону експорту на ці товари навіть раніше 1 червня.

Кабмін українська промисловість Федерація роботодавців України Дмитро Олійник