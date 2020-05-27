Після карантину в Україні та світі зросте попит на органічну продукцію

Після завершення карантину в Україні очікується зростання попиту на органічну продукцію.

Про це повідомляють експерти Групи компаній T.B. Fruit, передає прес-служба.

Слідом за світовими трендами український споживач віддає перевагу здоровому харчуванню.

«Так як росте світове споживання (2-4% на рік), а левова частка української екопродукції експортується, зросте і виробництво в Україні», – вважають у Групі компаній T.B. Fruit.

У нинішньому році прогнозується зріст світового ринку органічної продукції до 5-7%. Його об'єм за результатами минулого року склав 97 млрд євро.

Щодо ринку натуральних органічних соків, він зростає так само швидко, як і ринок органічної продукції в цілому. Органічні соки займають 2-3% від загального виробництва соків у світі.

«Сегмент натуральних соків теж дотримується тенденції зростання, збільшується попит на NFC соки (прямого віджиму) та органічні соки. З'являються нові лінійки смаків, які позитивно впливають на імунітет, обмін речовин і здоров'я людини. В соках використовуються нові компоненти: бузина, буряк, аронія, чорниця та інші досі малопопулярні продукти. В майбутньому прогнозується подальше збільшення частки органічних соків відносно звичайних соків», – розказали у Групі компаній T.B. Fruit.

Нагадаємо, Група компаній T.B. Fruit, що належить українському бізнесмену Тарасу Барщовському, є найбільшим виробником органічних концентрованих соків в Україні. Частка виробництва концентрованих органічних соків T.B. Fruit в Європі складає 25-30% і 9-12% у світі.

До складу Групи входять 7 заводів з переробки фруктів і овочів (Україна, Польща, Молдова), агрокультура, транспортно-логістичний, інжиніринговий бізнеси, компанія з виготовлення дерев'яних піддонів, а також власна торгова марка соків прямого віджиму Galicia.

Цього року компанія планує запустити лінію заморозки IQF продуктів, яку буде перенесено з Польщі до України. Одним із напрямків цього бізнесу буде виробництво свіжомороженої органічної продукції.