Україна витратила на імпорт авто майже мільярд доларів

У першому кварталі поточного року в Україну імпортовано 127,2 тис. одиниць автотранспортних засобів на суму майже в $994,4 млн.

Про це повідомляє сайт «Укравтопрому».

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт автотранспорту скоротився на 44%. Зниження загального обсягу імпорту відбулося за рахунок легкових авто.

У той же час, імпорт вантажних та спецавтомобілів виріс на 2% – до 10,9 тис. шт., а зовнішні закупівлі автобусів – на 5%, до майже 500 шт.

Що ж стосується найбільшого сегменту автомобільного імпорту – легкових авто, то їх кількість в порівнянні з першим кварталом 2019 року зменшилася на 46% – до 115,8 тис. шт. Загальна митна вартість легкових машин склала майже $823 млн.

Більше половини цієї суми ($418,6 млн) витрачено на придбання старих машин, яких було ввезено більше 94 тис. одиниць.

Закупівлі майже 21,8 тис. нових легкових автомобілів обійшлися імпортерам в $404,4 млн.

Найбільшими постачальниками нових легкових автомобілів в першому кварталі були: Японія (4574 шт.), Румунія (3849 шт.) та Китай (3335 шт.).

Старі легковики частіше завозили з: ФРН (26425 шт.), США (15723 шт.) та Франції (10177 шт.).